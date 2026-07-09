هدم منزل واعتقال 15 مواطنًا واستيلاء على مركبة خلال اقتحامات إسرائيلية بالضفة

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، عملياتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بهدم منزل مأهول جنوب الخليل، وشنّ حملة اقتحامات واعتقالات طالت 15 فلسطينياً في القدس ورام الله وجنين ونابلس، إلى جانب الاستيلاء على مركبة خاصة شرق بيت لحم.

وهدمت قوات الاحتلال منزلاً مأهولاً في منطقة خلة المية شرق يطا جنوب الخليل، يعود للمواطن إياد مصلح العمور، ويتكون من طابقين بمساحة 600 متر مربع، ويؤوي ثلاث عائلات تضم 15 فرداً.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين صبيح أبو صبيح ومحمد أبو صبيح عقب مداهمة منزلهما في بلدة كفر عقب، كما اعتقلت الشاب محمود الترياقي بعد اقتحام منزله في بلدة الطور.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال اقتحام قريتي بيت سيرا وخربثا بني حارث، بعد تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للمنازل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية صانور جنوب جنين، عقب مداهمة منزلي ذويهما، بالتزامن مع اقتحام بلدة قباطية وحي خلة الصوحة في مدينة جنين، حيث نفذت عمليات تفتيش وأطلقت قنابل صوت باتجاه الأهالي.

اعتقال ثلاثة مواطنين بينهم أب ونجله

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، بينهم أب ونجله، خلال اقتحام حي كشيكة في المدينة وبلدة اللبن الشرقية، بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال على مركبة خاصة خلال اقتحام بلدة العبيدية شرق بيت لحم، عقب مداهمة منزل صاحبها، كما اقتحمت بلدة زعترة المجاورة وتجولت في شوارعها دون الإبلاغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين