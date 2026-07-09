فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهجرة الطوعية وإفراغ غزة.. مشروع صهيوني خبيث لكسر ثبات الغزيين

النفط يرتفع والذهب يتراجع بفعل الضربات الأمريكية على إيران

"عفيفة": استقالة تضع الجميع أمام الامتحان

الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار بقصف وإطلاق نار شرق غزة وخان يونس والوسطى

حقيبة صغيرة وغياب طويل.. عائلة شادي خلة تنتظر إجابة عن مصيره المجهول

سياسة الهدم في القدس: سلاح الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وخنق وجودهم

غارات أمريكية واسعة على إيران والأخيرة ترد باستهداف قواعد في الخليج

القوى بخانيونس تناشد العالم إنقاذ القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الطبية

شادي أبو صبحة يكتب: ازدواجية المعايير.. عندما تتحول الشعارات إلى انتقائية

الإعلام العبري يعلق على بصقة حسام حسن تجاه حامل العلم الإسرائيلي

الأطر النقابية ترحب بخطوة اللجنة الحكومية وتدعو لضمان حقوق موظفي القطاع العام

09 يوليو 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
...
الأطر النقابية للفصائل ترحب بخطوة حل اللجنة الحكومية بغزة وتدعو لضمان حقوق موظفي القطاع العام

رحبت الأطر النقابية الفلسطينية، الأربعاء، بإعلان لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة استقالتها، معتبرةً الخطوة جزءًا من اتفاق وطني فصائلي يهدف إلى تمكين اللجنة الوطنية من تولي إدارة المؤسسات الحكومية بما يعزز المسؤولية الوطنية ويحقق العدالة في إدارة الشأن العام.

وقالت الأطر النقابية، التي تضم جبهة العمل النقابي التقدمية، ومكتب العمل النقابي الديمقراطي، وتجمع المبادرة النقابي، والاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، وتجمع النقابات المهنية، ولجنة المكاتب الحركية في التيار الإصلاحي الديمقراطي، في بيان صدر عنها، إن اللجنة الوطنية مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها الإدارية في إدارة محافظات قطاع غزة، مع ضمان حماية حقوق موظفي القطاع العام الذين واصلوا أداء واجبهم في خدمة المواطنين.

موظفي القطاع العام: موظفو دولة

وأكدت في بيان لها أن موظفي القطاع العام هم موظفو دولة، وأن حقوقهم القانونية والوظيفية والمالية والتقاعدية تمثل استحقاقًا قانونيًا ووطنيًا لا يجوز إخضاعه للمساومة أو الابتزاز السياسي أو الانتقاص منه تحت أي ظرف.

وطالبت الأطر النقابية الوسطاء والجهات الضامنة بالعمل على تمكين الموظفين من الحصول على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، داعية اللجنة الوطنية إلى التواصل مع الطواقم الحكومية وتفعيل دورها الإداري والفني بما يخدم المصلحة العامة.

كما دعت نقابة الموظفين الحكوميين والنقابات الفلسطينية إلى توحيد جهودها للدفاع عن حقوق العاملين، ورفض أي إجراءات تمس مراكزهم القانونية أو الوظيفية أو تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز، مؤكدة أن حماية حقوق الموظفين مسؤولية وطنية تشمل العاملين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وشددت الأطر النقابية على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، داعية مختلف مكونات الشعب الفلسطيني إلى دعم هذه الخطوة والبناء عليها بما يسهم في إنهاء المعاناة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس الشراكة والعدالة والكفاءة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#موظفو غزة #موظفو القطاع العام #الأطر النقابية #اللجنة الحكومية #علي شعث #الموظفين في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة