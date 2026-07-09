غارات أمريكية واسعة على إيران والأخيرة ترد باستهداف قواعد في الخليج

شنت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء وفجر الخميس، سلسلة غارات واسعة استهدفت عشرات المواقع العسكرية في جنوب إيران وجنوبها الشرقي، في اليوم الـ21 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 131 يومًا من اندلاع الحرب، فيما ردت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات تُعد الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى سماع عشرات الانفجارات في مدن بندر عباس وسيريك وجابهار وكنارك وجاسك وبوشهر وبندر لنغة، إضافة إلى جزيرتي قشم وبوموسى، فيما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية اعتراض عدد من الأهداف المعادية.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن الضربات استهدفت 90 هدفًا عسكريًا، شملت منظومات دفاع جوي ومخازن صواريخ وطائرات مسيّرة ومنشآت عسكرية، فيما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن العملية هدفت إلى ما أسمته تقويض القدرات الإيرانية التي تهدد الملاحة الدولية والمدنيين في مضيق هرمز.

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من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضربات بأنها "قاسية للغاية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترد "بعشرين ضعفًا" على أي هجوم يستهدفها، ومعتبرًا أن العملية جاءت ردًا انتقاميًا، وأن هدفها منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وليس خوض حرب شاملة.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، من بينها قاعدتا عريفجان وعلي السالم في الكويت، والجفير والشيخ عيسى في البحرين، مؤكدًا أن الرد قد يمتد إلى قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات.

الكويت والبحرين

وأعلنت الكويت اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة عبر دفاعاتها الجوية، بينما دوت صافرات الإنذار في البحرين، في حين أكدت وزارة الداخلية القطرية رفع مستوى التأهب الأمني في ظل التطورات المتسارعة.

سياسيًا، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز "لن يُفتح إلا وفق ترتيبات إيرانية"، مشددًا على أن سياسة الضغوط والتهديدات الأمريكية "لن تمر دون رد"، مضيفًا: "إذا ضربتم، ستُضربون".

وفي سياق متصل، أعلنت السكك الحديدية الإيرانية تعليق حركة القطارات مؤقتًا على خط طهران – مشهد، عقب الضربات الأمريكية، دون الكشف عن حجم الأضرار أو موعد استئناف حركة القطارات.

المصدر / فلسطين أون لاين