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محدث شهيدان وإصابات في خروقات مستمرة لإتفاق وقف إطلاق النار بغزة

09 يوليو 2026 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار من قبل الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وفي أحدث التطورات، أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي استشهاد شابين بقصف من مسيرة إسرائيلية.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيدين هما يحيى سعيد حمدان (26عاما)، و عبدالله سليمان أبو يوسف (23عاما)، وقد تم استهدافهما بين بطن السمين والحاووز غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السلاطين.

وحسب رصد "فلسطين أون لاين"، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة على طول الحدود الشرقية، فيما أطلقت طائرات "كواد كابتر" وآليات الاحتلال نيرانها باتجاه الحي.

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وفي المحافظة الوسطى، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة جنوب شرقي مخيم المغازي، تزامنًا مع إطلاق نار متقطع من الدبابات الإسرائيلية، كما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج.

اعتداءات يومية وشهداء

وفي جنوب القطاع، فتحت آليات الاحتلال نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، في استمرار للاعتداءات اليومية التي تطال المناطق شرق الخط الأصفر.

وأمس سجلت وزارة الصحة استشهاد عشرة مواطنين بينهم طفلان، وإصابة آخرون، بخروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف ونسف وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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