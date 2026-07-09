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الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار بقصف وإطلاق نار شرق غزة وخان يونس والوسطى

09 يوليو 2026 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار من قبل الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وحسب رصد "فلسطين أون لاين"، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة على طول الحدود الشرقية، فيما أطلقت طائرات "كواد كابتر" وآليات الاحتلال نيرانها باتجاه الحي.

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وفي المحافظة الوسطى، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة جنوب شرقي مخيم المغازي، تزامنًا مع إطلاق نار متقطع من الدبابات الإسرائيلية، كما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج.

اعتداءات يومية وشهداء

وفي جنوب القطاع، فتحت آليات الاحتلال نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، في استمرار للاعتداءات اليومية التي تطال المناطق شرق الخط الأصفر.

وأمس سجلت وزارة الصحة استشهاد عشرة مواطنين بينهم طفلان، وإصابة آخرون، بخروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف ونسف وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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