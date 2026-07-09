أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة حتى الأحد القادم

يكون الجو اليوم الخميس بحول الله، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحسب توقعات دائرة الأحوال الجوية، يكون الجو في ساعات المساء الليل غائما جزئياً الى صاف لطيفًا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت والأحد: شديد الحرارة

أما يوم السبت فيكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كذلك تنبأت الدائرة بأن تتأثر البلاد يوم الأحد المقبل بموجة حارة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

المصدر / فلسطين أون لاين