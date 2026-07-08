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"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية

08 يوليو 2026 . الساعة 21:40 بتوقيت القدس
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عنوان: الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتجميد أموال إضافية للسلطة

صادق "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية من مستحقات السلطة الفلسطينية، في خطوة تشريعية جديدة تستهدف أموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن مشروع القانون سيُعاد إلى لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" لاستكمال مناقشاته وإدخال التعديلات اللازمة، قبل طرحه مجددًا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تستهدف أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل مصدرًا رئيسيًا لإيرادات السلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات فلسطينية من أن استمرار الاقتطاعات والتجميد يفاقم الأزمة المالية ويؤثر في قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية

المصدر / فلسطين أون لاين
#تعطيل السلطة مشروع #قانون الكنيست

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