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الإفراج عن الأسيرة هيام عياش من نابلس بعد ستة أشهر في سجون الاحتلال

08 يوليو 2026 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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عنوان: الإفراج عن الأسيرة هيام عياش من نابلس

أُفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن الأسيرة هيام عياش "أم البراء" من مدينة نابلس، عقب انتهاء محكوميتها التي أمضتها على مدار ستة أشهر في سجون الاحتلال.

واستقبل أفراد من عائلتها وذووها بعد خروجها من الأسر بفرحة عارمة.

والأسيرة عياش هي زوجة الشهيد القائد في كتائب القسام يحيى عياش المهندس الأول للكتائب والذي عرف بقائد ومدبر تفجيرات الباصات في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

ويأتي الإفراج عن عياش في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وبحسب أحدث معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية حتى مطلع تموز/يوليو 2026، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9400 أسير ومعتقل، بينهم 99 أسيرة، إضافة إلى مئات الأطفال وآلاف المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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