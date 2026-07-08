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حماس: الاحتلال حوّل شوارع غزة إلى "مجازر يومية"

08 يوليو 2026 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتمد سياسة تقوم على القتل اليومي بحق الفلسطينيين

قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد من عملياته العسكرية ضد سكان قطاع غزة، مؤكدة أن شوارع القطاع تحولت إلى "مجازر يومية" بفعل القصف المتواصل واستهداف المدنيين.

وأوضح الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي الأربعاء، أن الاحتلال يعتمد سياسة تقوم على القتل اليومي بحق الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الانتهاكات أصبحت "نهجًا ثابتًا" بديلاً عن ما وصفها بـ"خطة ترامب"، في ظل عجز الوسطاء عن إلزام "إسرائيل" بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

واتهم قاسم ما سماه "مجلس السلام" بالصمت تجاه الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، معتبرًا أن هذا الموقف يشجع الاحتلال على مواصلة عملياته العسكرية وتصعيد هجماته.

ودعا الناطق باسم حماس المجتمع الدولي والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"المذبحة المستمرة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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