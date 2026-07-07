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حزن مشترك بين لاعبي مصر والجماهير في غزة بعد الخروج القاسي من المونديال

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حزن مشترك بين لاعبي مصر والجماهير في غزة بعد الخروج القاسي من المونديال

07 يوليو 2026 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
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مواطن من قطاع غزة يحمل العلم المصري أثناء المباراة مع الارجنتين (تصوير: محمود ابو حصيرة)

توشحت أجواء الحزن لاعبي المنتخب المصري، كما خيمت مشاعر الأسى على جماهير فلسطينية في قطاع غزة تابعت اللقاء، عقب خسارة "الفراعنة" أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وبدت علامات التأثر واضحة على وجوه لاعبي المنتخب المصري مع إطلاق صافرة النهاية، بعدما كانوا على أعتاب فرض شوطين إضافيين، قبل أن يستقبلوا هدفًا حاسمًا في الدقائق الأخيرة منح المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وحرص أفراد الجهاز الفني على مواساة اللاعبين داخل أرضية الملعب، فيما توجه عدد من نجوم المنتخب إلى الجماهير المصرية لتحيتها وشكرها على مؤازرتها المتواصلة طوال المباراة، رغم مرارة الخروج من البطولة.

وامتدت مشاعر الحزن إلى جماهير فلسطينية في قطاع غزة، التي تابعت المباراة وشجعت المنتخب المصري، معبرة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أسفها لانتهاء مشوار "الفراعنة" بعد الأداء القوي الذي قدموه أمام حامل اللقب.

ورغم الإقصاء، حظي المنتخب المصري بإشادة واسعة بعدما نجح في مجاراة المنتخب الأرجنتيني خلال معظم فترات اللقاء، قبل أن تحسم خبرة المنافس المواجهة بهدف متأخر أنهى رحلة مصر في كأس العالم 2026.

المصدر / فلسطين أون لاين
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