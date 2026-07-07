5 قتلى و12 مفقودًا بانهيار أرضي في غرب الصين

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار أرضي ضرب منطقة جبلية في إقليم قانسو غرب الصين، الثلاثاء، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الانهيار وقع فجر الثلاثاء في أحد الأودية بمنطقة تانتشانغ، ما أدى إلى محاصرة 33 شخصًا تحت الأنقاض. وتمكنت فرق الإنقاذ حتى ساعات بعد الظهر من الوصول إلى 21 شخصًا، توفي خمسة منهم رغم محاولات إسعافهم، بينما تستمر الجهود للعثور على المفقودين.

وتعد المنطقة من أكثر المناطق عرضة للانهيارات الأرضية والسيول، نظرًا لطبيعتها الجبلية ووعورة تضاريسها، خاصة خلال موسم الأمطار.

وشهد إقليم قانسو عدة كوارث مماثلة خلال السنوات الماضية، إذ تسببت انهيارات طينية عام 2020 في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتشريد أكثر من 72 ألفًا، فيما أودى انهيار طيني ضخم عام 2010 بحياة أكثر من 1500 شخص، إضافة إلى فقدان أكثر من 200 آخرين.

وفي أعقاب الكارثة، خصصت هيئة التخطيط الحكومية الصينية 30 مليون يوان (نحو 4.42 ملايين دولار) لدعم عمليات الإغاثة، فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تكثيف جهود الإنقاذ والاستجابة السريعة، على خلفية موجة من الكوارث الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

كما أرسلت السلطات الصينية فرق إنقاذ وطنية لدعم الفرق المحلية وتسريع عمليات البحث عن المفقودين.

المصدر / وكالات