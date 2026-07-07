لاعب المنتخب المغربي "بن شرقي" يغرد بشأن غزة.. ماذا قال؟

غرد لاعب المنتخب المغربي أشرف بن شرقي يغرد على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك بشأن غزة وما يجري فيها.

وكتب اللاعب المغربي والذي حالت الظروف لعدم مشاركة منتخب بلاده في مونديال كأس العالم الجاري بالقول: اللهم إن الناس قد نسوا غزة وأنت لا تنسى، فالطف بها، وعجل بالفرج لها.

وانتقل بن شرقي إلى نادي الريان القطري قادماً من نادي الزمالك المصري (بعد نهاية عقده معه).

وتزايدت حالات تضامن اللاعبين والنجوم الرياضيين مع قطاع غزة والذي يتعرض لحرب إبادة منذ ثلاثة سنوات.

ولاقت الجماهير واللاعبين فرصة للتعبير عن رفضهم القاطع للحرب واستمرار الاحتلال في مجازره ضد الفلسطينيين.

ورفع مدرب المنتخب المصري حسام حسن العلم الفلسطيني جوار علم بلاده بعد هزيمة منتخبه للمنتخب الاسترالي وتأهله للدور ال ١٦.





المصدر / فلسطين أون لاين