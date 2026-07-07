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في سجن جانوت

مركز حقوقي: الاحتلال ينقل عدداً من قادة الحركة الأسيرة إلى العزل الانفرادي

07 يوليو 2026 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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والدة أحد الأسرى في سجون الاحتلال (أرشيف)

أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت عدداً من الأسرى من أصحاب الأحكام المؤبدة وقيادات الحركة الأسيرة إلى العزل الانفرادي في سجن "جانوت"، في خطوة قال إنها تستهدف قيادات بارزة داخل السجون.

وأوضح المركز، في بيان، صدر عنه الثلاثاء، أن الأسرى الذين جرى نقلهم إلى العزل هم: حسن سلامة من قطاع غزة، وعبد الله البرغوثي من رام الله، ومحمود عطا الله من نابلس، ومهند شريم من طولكرم، وحمدي قرعان من رام الله، إضافة إلى الشيخ الإداري رزق الرجوب من الخليل.

وأشار المركز في بيانه إلى أن عدد الأسرى المحتجزين حاليًا في العزل الانفرادي داخل سجن "جانوت" ارتفع إلى نحو 18 أسيرًا، محذرًا من استمرار سياسة العزل التي تنتهجها إدارة السجون بحق عدد من قيادات الحركة الأسيرة.

ووثقت مؤسسات حقوقية وعاملة في شأن الأسرى زيادة وتيرة الانتهاكات العدوانية من قبل إدارة سجون الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وعلى الصعيد الرسمي تبنت حكومة الاحتلال سلسلة قرارات عدوانية على رأسها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#محكوميات الأسرى #جمعة الأسرى والمسرى

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