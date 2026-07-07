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إصابة بالرصاص واعتقالات واسعة خلال اقتحام الاحتلال مدن وبلدات بالضفة

الاحتلال يفجر منزلاً في نابلس ويهدم منزلين غرب رام الله

07 يوليو 2026 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلاً في مدينة نابلس، وهدمت منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبا غرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجّرت منزلاً يعود لعائلة الزاغة في المنطقة الواقعة خلف المستشفى الوطني بمدينة نابلس، بعد أن حاصرته لساعات، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المكان.

وأضافت أن قوات الاحتلال أحضرت الأسير حاتم فراس الزاغة إلى موقع المنزل قبل تفجيره، وهو منزل جده الواقع في الطابق الأول من إحدى البنايات السكنية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، بينها منازل تعود لعائلتي الزراعة والشخشير في المنطقة ذاتها، وسط انتشار واسع لآلياتها وجنودها.

وفي محافظة رام الله، هدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبا غرب المدينة.

وقال رئيس مجلس قروي شقبا، خلف قدح، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة العطاري في القرية، وهدمت منزل المواطن وائل سلامة قدح، ومنزلاً آخر يعود لنجل المواطن عبد القادر شلش، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنزلين نحو 330 متراً مربعاً.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين خلال تنفيذ عملية الهدم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #رام الله #تفجير منزل

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