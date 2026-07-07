مسؤول طبي: مرضى السرطان بغزة ينتظرون الموت.. وتسجيل 3 وفيات يوميًا

أكد رئيس قسم الأورام والدم في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، د. صالح شيخ العيد، أن مرضى السرطان في قطاع غزة يواجهون واقعًا إنسانيًا وصحيًا بالغ الصعوبة، في ظل استمرار الحرب وانهيار الخدمات العلاجية، مشيرًا إلى أن المرضى "ينتظرون الموت" نتيجة النقص الحاد في الأدوية والعلاجات الأساسية.

وأوضح شيخ العيد خلال لقاء "نبض غزة" الذي تنظمه صحيفة "فلسطين"، الثلاثاء، أن واقع مرضى السرطان في القطاع "مرير"، وأن حجم معاناتهم لا يوصف، لافتًا إلى أن أوضاعهم تفاقمت بشكل كبير خلال سنوات الحرب.





وأشار إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة يوميًا بين مرضى السرطان في قطاع غزة، في وقت تضطر فيه الطواقم الطبية إلى تطبيق بروتوكولات علاجية قديمة، رغم إدراكها أن فعاليتها محدودة، بسبب عدم توفر العلاج الكيماوي أو العلاج المناعي، إلى جانب انقطاع أدوية أساسية رغم انخفاض تكلفتها.

وأضاف شيخ العيد أن عدد مرضى السرطان الذين تم توثيقهم في قطاع غزة يبلغ نحو 11 ألف حالة، بينهم 4 آلاف مريض بحاجة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وبين أن ظروف النزوح والعيش في الخيام، إلى جانب سوء التغذية، أسهمت في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض السرطان، وزادت من معاناة المرضى.

وأكد رئيس قسم الأورام والدم أن الطواقم الطبية وثقت تعافي العديد من مرضى السرطان الذين تمكنوا من السفر وتلقي العلاج في الخارج، في حين توفي عدد آخر بعد حرمانهم من السفر، مشددًا على أن تأخير العلاج ليوم واحد فقط يؤدي إلى تراجع فرص الشفاء لدى مرضى السرطان.

وأضاف شيخ العيد أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعاني أيضًا من أزمة حادة في تشخيص مرضى السرطان، إلى جانب النقص الكبير في العلاج، مشيرًا إلى عدم وجود توثيق دقيق لارتفاع أعداد الإصابات بالسرطان في القطاع، نتيجة ضعف إمكانات التشخيص.

وأشار إلى أن المؤسسات المتخصصة بعلاج مرضى السرطان أُغلقت خلال الحرب، ومن بينها المستشفى التركي، الذي كان يقدم خدمات علاجية متقدمة للمرضى.

ولفت إلى أن الأطفال المصابين بالسرطان في قطاع غزة لا يحظون بأولوية في السفر والعلاج بالخارج من قبل المؤسسات والدول، مبينًا أن نسبة مرضى السرطان الذين يتم تحويلهم للعلاج خارج القطاع لا تزال محدودة مقارنة ببقية الفئات المحتاجة للإجلاء الطبي.

وطالب بإنشاء صندوق عربي ودولي لدعم نفقات علاج مرضى السرطان في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين