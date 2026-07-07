فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رونالدو يعلن إسدال الستار على مسيرته في كأس العالم

تقرير: حكومة نتنياهو تسرّع تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية بشكل فعلي

الاحتلال يعتقل سبعة صيادين قبالة سواحل وسط قطاع غزة

الغاز الأوروبي يقفز 4 بالمئة إثر ادعاءات باستهداف ناقلات في هرمز

شهيدان وإصابات في خروقات إسرائيلية لوقف اطلاق النار في غزة

مسؤول طبي: مرضى السرطان بغزة ينتظرون الموت.. وتسجيل 3 وفيات يوميًا

الاحتلال يفجر منزلاً في نابلس ويهدم منزلين غرب رام الله

مباراة اليوم في كأس العالم 2026: الأرجنتين تواجه مصر في اختبار كروي مثير

نقص حاد في الأكفان بمجمع ناصر الطبي

انفجاران يهزان دمشق خلال زيارة ماكرون

شهيدان وإصابات في خروقات إسرائيلية لوقف اطلاق النار في غزة

07 يوليو 2026 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
...
من وداع الشهداء بمستشفى ناصر بخانيونس جنوبي القطاع أمس (تصوير- رمضان الآغا)

 استشهد مواطنان وأصيب آخرون، ظهر الثلاثاء، جراء غارتين نفذتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة خان يونس، في وقت واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف عدة مناطق في القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن عمران أبو جراد وإصابة عدد من المواطنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين مقابل مقر السفارة القطرية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال تجمع للمواطنين خلف محطة الشاعر وزنون شرق مفترق العطار في مواصي مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة، فيما أصابت طلقات نارية أطلقتها قوات الاحتلال مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، دون وقوع إصابات.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال محيط بنك القدس على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرقي المدينة، بينما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شمال شرقي بلدة بيت لاهيا نيرانها باتجاه المناطق المحيطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف إسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة