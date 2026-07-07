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خروقات إسرائيلية متواصلة.. قصف مدفعي وإطلاق نار في أنحاء متفرقة من غزة

07 يوليو 2026 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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قصف إسرائيلي على مدينة غزة (أرشيف)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف عدة مناطق في جنوب وشمال وشرق القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة، فيما أصابت طلقات نارية أطلقتها قوات الاحتلال مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، دون وقوع إصابات.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال محيط بنك القدس على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرقي المدينة، بينما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شمال شرقي بلدة بيت لاهيا نيرانها باتجاه المناطق المحيطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف إسرائيلي

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