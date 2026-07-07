إسبانيا تُسقط البرتغال بهدف قاتل.. ودموع رونالدو تودّع المونديال

بلغت إسبانيا ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها القاتل على البرتغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الإثنين على ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون قرب دالاس، ليقترب مشوار كريستيانو رونالدو الدولي من نهايته.

وخطف البديل ميكل ميرينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، بعد ست دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب، مانحًا "لا روخا" بطاقة العبور إلى الدور المقبل، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا.

وشهدت نهاية اللقاء لحظة مؤثرة، إذ غادر رونالدو أرضية الملعب باكيًا بعدما حيّا الجماهير، في مشهد قد يكون الأخير له في نهائيات كأس العالم، بعدما أكد قبل المباراة أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته المونديالية.

فرض المنتخب الإسباني أفضليته خلال فترات طويلة من اللقاء، لكنه اصطدم بتألق الحارس ديوغو كوشتا، الذي تصدى لعدة محاولات أبرزها ليامين يامال وأليكس بايينا، فيما اعتمدت البرتغال على المرتدات وسرعة رونالدو وبرونو فرنانديش ونونو مينديش.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع، إذ كاد ميكيل أويارسابال أن يفتتح التسجيل مبكرًا، قبل أن يرد رونالدو بأولى محاولاته على مرمى أوناي سيمون. كما تألق الحارسان في أكثر من مناسبة، بينما ارتدت أخطر فرص البرتغال من العارضة بعد تسديدة نونو مينديش.

وتلقى المنتخب البرتغالي ضربة مؤثرة في الشوط الثاني بخروج نونو مينديش مصابًا، الأمر الذي منح إسبانيا أفضلية أكبر على الأطراف، رغم محاولات المدرب روبرتو مارتينيس تنشيط الهجوم بإشراك رافاييل لياو وديوغو دالوت.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو شوطين إضافيين، نجح البديل فيران توريس في تمرير كرة بينية إلى ميرينو، الذي أسكنها الشباك بتسديدة زاحفة، ليمنح المنتخب الإسباني انتصارًا ثمينًا في الوقت القاتل.

وواصلت إسبانيا تعزيز أرقامها القياسية، بعدما عادت أطول سلسلة مباريات لها دون خسارة بوصولها إلى 35 مباراة متتالية، كما أصبحت أول منتخب يحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية بتاريخ كأس العالم.

كما انضم المدرب لويس دي لا فوينتي إلى قائمة تضم الفرنسي إيمي جاكيه والهولندي لويس فان خال، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في أول 12 مباراة له في بطولتي كأس العالم وكأس أوروبا.

في المقابل، أنهت البرتغال مشاركتها بخيبة كبيرة، فيما خطف مشهد دموع رونالدو الأضواء بعد صافرة النهاية، في لقطة قد تمثل الوداع الأخير لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم على المسرح العالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين