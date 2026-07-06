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حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وحل لجنة الطوارئ تمهيدًا لنقل إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية

06 يوليو 2026 . الساعة 23:11 بتوقيت القدس
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حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وحل لجنة الطوارئ تمهيدًا لنقل إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية

أكدت حركة "حماس" التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع بنوده، ومواصلة العمل بمقتضاه حتى انتقال إدارة القطاع بالكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، صدر عنها الإثنين، إن حل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم رئيسها ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا استقالته من منصبه، يأتي في إطار استكمال الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأضافت الحركة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ الاتفاق، بما يضمن انتقال المسؤوليات الإدارية بصورة منظمة، وصولًا إلى مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في القطاع.

وحذرت حماس في بيانها من استمرار ما وصفته بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لإعاقة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتخريب مساره، عبر السعي إلى فرض حالة من الفراغ الإداري في قطاع غزة، بما يفاقم معاناة السكان ويعرقل الجهود الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية.

وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف عرقلة تنفيذ الاتفاق، والعمل على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع ومباشرة مهامها في أقرب وقت، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

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