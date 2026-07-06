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ويدعو لمواجهة أصحاب هذا النهج المدمر

"الحراك الوطني" يدين الحملة المشبوهة التي يتعرض لها د. مصطفى البرغوثي

06 يوليو 2026 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
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د. مصطفى البرغوثي

أدان الحراك الوطني داخل فلسطين وفي المهاجر الحملة المشبوهة والمغرضة التي يتعرض لها المناضل الوطني الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة لمبادرة الوطنية الفلسطينية.

واعتبر الحراك الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه الإثنين،  هذه الحملات والتهديدات التي تعرض لها البرغوثي ويتعرض لها العديد من الشخصيات المعارضة وأبناء شعبنا، حيث يحاول من هم وراء هذه السلوكيات الشاذة لإسكات هذه الأصوات المعارضة. 

وأضاف البيان: إن سجل هؤلاء حافل بالجرائم ضد العديد من المناضلين وأبناء المقاومة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة، وما جري للشهيد نزار بنات وما يحصل الآن للمناضل مزيد سقف الحيط وآخرون ممن يقدمون للمحاكمات أكبر دليل على هذا النهج القمعي والمرفوض من قبل شعبنا.

وشدد على وقوفه ان إلى جانب كل القوى والهيئات والشخصيات الوطنية التي ترفض هذه الأساليب والحملات المشبوهة، وتؤكد على ضرورة فضح وتعرية أصحابها ومواجهة هذا النهج المدمر.

وأكد البيان حاجة شعبنا، لحشد الطاقات لمواجهة حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وعمليات التهويد والاستيطان الإرهابية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الناشط نزار بنات #المبادرة الوطنية الفلسطينية #الحراك الوطني الفلسطيني #د. مصطفي البرغوثي

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