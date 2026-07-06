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الأمم المتحدة تدعو "إسرائيل" إلى الإفراج العاجل عن الطبيب أبو صفية

06 يوليو 2026 . الساعة 19:39 بتوقيت القدس
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الطبيب حسام أبو صفية أثناء محاكمته

وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتقال "إسرائيل" الطبيب ‌حسام أبو صفية من غزة بأنه "أمر تعسفي"، ودعا إلى الإفراج عنه على الفور، في وقت حذرت فيه منظمات معنية بحقوق الإنسان ومحاميه من أن حياته باتت في خطر محدق.

وذكر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لأمم المتحدة، في تقرير، اليوم الاثنين، أن تصرفات "إسرائيل" تخالف العديد من المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال إن "الحل الأمثل هو الإفراج الفوري عن السيد أبو صفية ومنحه حقا نافذا في التعويضات وغيرها من سبل الانتصاف، وفقا للقانون الدولي".

وعبر عن قلقه من أن هذه القضية، وهي واحدة من بين قضايا عدة تلقاها، "قد تشير إلى نمط واسع ‌النطاق أو ممنهج من الاحتجاز التعسفي" في دولة الاحتلال.

وكان محامي أبو صفية ‌قال في وقت سابق إن موكله يواجه مخاطر صحية جسيمة ويتعرض يوميا لمعاملة قاسية، مما دفع ‌منظمات حقوقية إلى تجديد مطالبها بالإفراج عنه.

 

المصدر / جنيف/ فلسطين أون لاين:
#الأمم المتحدة #مجلس حقوق الإنسان #القانون الدولي #الطبيب حسام أبو صفية

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