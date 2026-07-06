حماس تُهنئ "الأحرار" في الذكرى الـ 19 لانطلاقتها

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى حركة الأحرار الفلسطينية، وأعضاء مكتبها السياسي والإداري، قيادة وكوادر، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لانطلاقة الحركة.

واستحضر رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس حسام بدران، في بيان، اليوم الاثنين، في هذه المناسبة الوطنية، بكل فخر واعتزاز سيرة القائد المؤسس الشهيد خالد أبو هلال "أبو أدهم"، الذي ارتقى شهيدا مع نجله "أدهم".

وقال: لقد مثّل الشهيد القائد نموذجا في الانحياز لخيار المقاومة، كما جعل من تأسيس الحركة ضرورة وطنية متمسكة بالثوابت، وتؤمن بأن فلسطين من بحرها إلى نهرها، حقٌّ خالصٌ لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف: لقد أثبتت حركة الأحرار حضورها الفاعل في ميادين العمل الوطني، وقدّمت قوافل من الشهداء والجرحى والأسرى، مثمنًا تمسّك الحركة بوحدة الصف الوطني الفلسطيني لاسترداد حقوقنا المشروعة، وهو المبدأ الذي لطالما دعا إليه الأمين العام المؤسس، سعيا إلى طيّ صفحة الماضي وتحقيق الوحدة الوطنية.

وختم بدران: "إننا في حركة حماس، وإذ نهنئكم بهذه الذكرى، التي تأتي في ظل ظروف تاريخية صعبة يمر بها شعبنا الفلسطيني، نؤكد وحدة الدم والمصير، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق والسداد في خدمة قضيتنا العادلة حتى التحرير والعودة".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: