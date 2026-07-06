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4 شهداء بينهم مديرة مدرسة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

06 يوليو 2026 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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مشهد لقصف الاحتلال مركبة مدنية في بلدة النبطية

 استشهد أربعة أشخاص بينهم مديرة مدرسة، اليوم الاثنين، جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان، بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل تشهده المناطق الحدودية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الغارة استهدفت مركبة قرب دار المعلمين والمعلمات في بلدة النبطية الفوقا، ما أدى إلى استشهاد مديرة مدرسة يوسف شمّون الرسمية إسبيرانزا غندور ووالدتها، وعاملة أجنبية، وعامل سوري، أثناء عودتهم من تفقد منزل العائلة في البلدة.

وذكرت أن فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، والدفاع المدني، عملت على انتشال الشهداء ونقلهم إلى مستشفيات مدينة النبطية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة حولا، ونفذ عمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية، بينها بيت ياحون وكفرتبنيت، حيث سُمع دوي انفجارات في مناطق واسعة، ما أثار حالة من الهلع والتوتر بين السكان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لوقف إطلاق النار عبر شن غارات جوية من الطائرات الحربية والمسيّرة وإلقاء قنابل على المواطنين من محلّقات، فضلاً عن عمليات التمشيط والقصف المدفعي، وتنفيذ عمليات تفجير ونسف في القرى أدت إلى دمار هائل كان أكبرها تفجير في بلدة "مجدل زون" أدى إلى شطر القرية إلى نصفين.

وتأتي هذه الاعتداءات على الرغم من توقيع حكومتي لبنان والاحتلال الإسرائيلي "اتفاقاً إطارياً"، برعاية أميركية، في واشنطن الشهر الماضي.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين:
#لبنان #الاحتلال الإسرائيلي #بلدة النبطية

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