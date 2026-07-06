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الإفراج عن 17 أسيرا من غزة

06 يوليو 2026 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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المعتقلين المفرج داخل مستشفى ناصر الطبي - تصوير/ رمضان الأغا

سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، نقل 17 معتقلا أُفرج عنهم من معبر "كرم أبو سالم" إلى مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، كما عملت على تسهيل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وأفادت اللجنة الدولية، في بيان، بأنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل مفرج عنهم بهذه الآلية، مؤكدة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجددت اللجنة الدولية مطالبتها بإبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم، مشددة على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية لا تزال تنتظر أي معلومات عن ذويها المعتقلين، وسط مخاوف متزايدة بشأن أوضاعهم الصحية وسلامتهم، مؤكدة استمرار حوارها مع سلطات الاحتلال بهدف استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.

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المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #اللجنة الدولية للصليب الأحمر #أسرى غزة

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