الفرا: استقلت لتمهيد الطريق أمام اللجنة الوطنية وغزة أكبر من أي موقع

أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي ولجنة الطوارئ الحكومية المستقيل، د.محمد هاشم الفرا، أن استقالته جاءت لتمهيد الطريق أمام اللجنة الوطنية لتباشر مهامها، مشددًا على أن مصلحة الوطن والشعب تتقدم على أي موقع أو منصب.

وقال الفرا، في تصريحات نقلها موقع "الرسالة نت"، إن "غزة أكبر من وجودي، وتستحق بما قدمته من تضحيات أن نقدم لها كل ما يساعدها على تجاوز جراحها ومحنها".

وأضاف أنه تقدم باستقالته لتمهيد الطريق أمام اللجنة الوطنية، داعيًا مختلف الأطراف والوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للسماح بدخولها إلى قطاع غزة واستئناف عملها.

وأوضح أن استقالته جاءت بعد الاطمئنان إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتسليم مسؤولية العمل الحكومي بصورة كاملة ومنظمة.

وأشار إلى أن من تبقى في مواقعهم هم موظفو دولة في الجوانب الفنية والخدمية والإدارية، وهم على جاهزية كاملة لمواصلة عملهم وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

وبين الفرا أن نحو أربعة آلاف شهيد ارتقوا من أبناء العمل الحكومي، بينهم 85 ضابطًا، أثناء أداء واجبهم في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.

وأكد أن الجهات الحكومية المتبقية تواصل أداء مهامها الفنية والإدارية الاعتيادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم حدوث أي فراغ.

وختم الفرا تصريحه بالقول: "لم يكن الكرسي يومًا أغلى لدي من وطني، ولا يوجد ما هو أهم من الوطن ومصلحة شعبه".

المصدر / فلسطين أون لاين