استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وإعلان حل اللجنة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، وذلك بعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل المهام إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وأوضح المكتب، في بيان صحفي صدر عنه الإثنين، وتابعه " " أن الجهات الحكومية أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات عُرضت على ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن استقالة الفرا وحل لجنة الطوارئ يأتيان في إطار تنفيذ الاتفاقات الرامية إلى تسهيل عملية الانتقال الإداري، وتجسيدًا للاستعداد الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار الحرب والحصار.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن من تبقى في مواقعهم داخل المنظومة الحكومية هم موظفون فنيون ومهنيون فقط، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية ومنع حدوث أي فراغ إداري أو فني، وفقًا لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.

وشدد البيان على أن جميع العاملين في تقديم الخدمات هم "موظفو دولة"، وأنهم على استعداد كامل للعمل تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" والالتزام بقراراتها، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع في مباشرة اللجنة الوطنية لمهامها ومسؤولياتها الإدارية والوطنية.





المصدر / فلسطين أون لاين