قمة نارية اليوم في كأس العالم 2026: موعد مباراة البرتغال وإسبانيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم اليوم، 6 يوليو 2026، نحو مواجهة من العيار الثقيل في إطار منافسات كأس العالم 2026 دور الـ 16، حيث يلتقي المنتخب البرتغالي بنظيره الإسباني في صدام كروي يعيد للأذهان ذكريات المنافسة التاريخية بين الجارين اللدودين.

تفاصيل المباراة

تأتي هذه المواجهة في مرحلة حاسمة من البطولة، حيث يسعى كلا الفريقين لتقديم أفضل أداء ممكن وضمان بطاقة التأهل، مستندين إلى تاريخ طويل من التنافس الندي في المحافل الدولية.

توقيت المباراة

تقام المواجهة اليوم الموافق 6 يوليو 2026 حسب التوقيت المحلي للدول العربية التالية:

* الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 20:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة

يمكن للجماهير متابعة أحداث هذه القمة الكروية مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس:

* beIN Sports MENA Max 1

* beIN Sports MENA Max 3

تاريخ المواجهات: صراع متكافئ

تتميز لقاءات البرتغال وإسبانيا بالندية والإثارة، حيث تشير لغة الأرقام في المواجهات الخمس الأخيرة إلى توازن كبير:

* انتصار واحد للمنتخب البرتغالي.

* انتصار واحد للمنتخب الإسباني.

* 3 تعادلات بين الطرفين.

يعكس هذا التقارب في النتائج حجم التحدي الذي ينتظر اللاعبين على أرضية الميدان، خاصة مع الطموحات الكبيرة التي يحملها كل منتخب في هذه النسخة من المونديال.

استعدادات الطرفين

يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، منها الفوز الأخير على كرواتيا، مما يعزز ثقة الجهاز الفني واللاعبين في قدرتهم على تجاوز العقبة الإسبانية، بينما تسعى "لاروخا" لفرض سيطرتها واستعادة بريقها في مواجهة تعد بالكثير من المفاجآت التكتيكية.





في ظل هذا التكافؤ الرقمي والمستوى المتقارب بين المنتخبين، من برأيك سيفرض كلمته في أرضية الميدان ويحسم هذه المواجهة التاريخية لصالحه؟