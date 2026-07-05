حماس: مخطط الاحتلال للسيطرة على آثار الخليل تصعيد خطير لتهويد التراث الفلسطيني

حذّرت حركة حماس من مخطط الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى السيطرة على أكثر من 140 موقعًا أثريًا في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عبر نقل إدارتها إلى هيئات استيطانية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في سياسة تهويد الأرض والتراث الفلسطيني.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، الأحد، إن هذه الإجراءات تمثل "تطبيقًا عمليًا لسياسة التهويد الممنهجة"، ضمن المخطط الذي يقوده وزيرا حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بهدف تحويل المواقع الأثرية الفلسطينية إلى أدوات تخدم المشروع الاستعماري وفرض وقائع تاريخية وجغرافية مزيفة.

وأكدت حماس أن مخططات الاحتلال "لن تغيّر حقائق التاريخ والجغرافيا"، مشددة على أن إجراءات الاحتلال باطلة ولا تمنحه أي شرعية على الأرض أو التراث الفلسطيني، وأن أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم أهالي الخليل، سيواصلون الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم وموروثهم الحضاري.

ودعت الحركة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والهيئات الدولية المعنية بحماية التراث العالمي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"العبث الإسرائيلي" بالمواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية، والعمل على فضح محاولات الاحتلال لتزييف الحقائق، ومحاسبته على انتهاكاته المتواصلة بحق التراث الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين