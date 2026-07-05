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بالأسماء.. الإفراج عن 9 أسرى من سجون الاحتلال

05 يوليو 2026 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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وصل تسعة أسرى محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

وصل تسعة أسرى محررين، السبت، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولّت نقلهم من معبر كرم أبو سالم.

وضمت قائمة الأسرى المحررين كلاً من: وائل محمد يوسف التلباني (50 عاماً)، ورائد يوسف علي أبو صبرة (37 عاماً)، ووليد سليم حمدان المصري (68 عاماً)، وعبد الرحمن فضل مصطفى الحلو (64 عاماً)، وعدي محمد نعمان الجدي (34 عاماً)، ومحمد يونس شعبان مبارك (25 عاماً)، وبلال يونس عطية النجار (34 عاماً)، وعبد الله محمد أيوب كلاب (32 عاماً)، وأحمد محمد محمد البراوي (32 عاماً)، وجميعهم أُفرج عنهم من سجن عوفر.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر،في بيان لها، إنها سهّلت، اليوم الموافق 5 يوليو/تموز، نقل الأسرى المحررين من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما عملت على تيسير تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم، مشيرة إلى أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 أسير فلسطيني أُفرج عنهم بهذه الآلية.

وأكدت اللجنة في بيانها أنها لا تزال محرومة من الوصول إلى الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مجددة مطالبتها بإبلاغها بمصير جميع الأسرى وأماكن احتجازهم، والسماح لها بزيارتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وشددت اللجنة على أن القانون الدولي الإنساني يُلزم بمعاملة جميع الأسرى معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم، لافتة إلى أن آلاف العائلات الفلسطينية ما تزال تنتظر أي معلومات عن ذويها المعتقلين وسط مخاوف متزايدة على أوضاعهم الصحية والإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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