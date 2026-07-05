فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غياب مجتبى خامنئي عن مراسم الصلاة على جنازة والده في طهران

الاحتلال يستولي على أكثر من 140 موقعًا أثريًا في الخليل ويصنفها كمواقع إسرائيلية

دراسة تكشف قدرة أحدث نماذج ChatGPT على تجاهل أوامر البشر

أسود الأطلس.. حين يجتمع اللعب الشجاع مع الذكاء التكتيكي

طبيب الأسرى إبراهيم فودة.. حين تحوّل المعتقل إلى غرفة عمليات

"الثوابتة" لـ "نبض غزة": الاحتلال مسح أكثر من ألفي أسرة من السجل المدني

بين رونالدو وإسبانيا بصمة لا تُمحى وروابط لا تنكسر

الاحتلال يواصل خروقاته بغزة.. نسف للمنازل وقصف مدفعي وتحركات عسكرية

غزة تسجل قفزة في المواليد الجدد بـ 2775 مولوداً خلال يونيو

البرازيل في مواجهة النرويج: موعد المباراة والقنوات الناقلة في كأس العالم 2026

غياب مجتبى خامنئي عن مراسم الصلاة على جنازة والده في طهران

05 يوليو 2026 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
...
مراسم الصلاة على جنازة المرشد الأعلى في إيران الشهيد علي خامنئي في طهران

غاب مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وخليفته، عن مراسم الصلاة على جنازة والده التي أُقيمت، الأحد، في العاصمة الإيرانية طهران، فيما شارك ثلاثة من أشقائه في أداء صلاة الجنازة.

وأظهر التلفزيون الرسمي الإيراني مصطفى وميثم ومسعود خامنئي وهم يؤدون الصلاة أمام نعوش المرشد الراحل وأربعة من أفراد العائلة داخل مصلى الإمام الخميني الكبير.

وكانت طهران قد شهدت، أمس السبت، توافد عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وشخصيات أجنبية لإلقاء نظرة الوداع على نعش خامنئي، الذي وُضع في ساحة المصلى داخل غطاء زجاجي، إلى جانب نعوش ابنته، وصهره، وزوجة أحد أبنائه، وحفيدته البالغة من العمر 14 شهرًا.

عدم الظهور علنا 

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنًا حتى الآن، كما لم تُنشر له أي صور حديثة، في وقت تتداول فيه تقارير تفيد بإصابته خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل والده وعدد من أفراد العائلة في 28 شباط/فبراير الماضي، إثر قصف نُسب إلى "إسرائيل" والولايات المتحدة في بداية الحرب.

وتوافد عشرات الآلاف ⁠من الإيرانيين، أمس السبت، إلى مصلى طهران الكبير ⁠لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي، الذي قُتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واتشح المشيعون بالملابس السوداء وتدثروا بالعلم الإيراني حاملين لافتات وأوراقا عليها صور خامنئي وابنه وخليفته في المنصب مجتبى خامنئي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خامنئي #علي خامنئي #مجتبى خامنئي #جنازة خامنئي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة