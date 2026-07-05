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غزة تسجل قفزة في المواليد الجدد بـ 2775 مولوداً خلال يونيو

05 يوليو 2026 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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غزة تسجل 2775 مولودا جديدا في يونيو الماضي

ذكرت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن القطاع سجّل، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، 2775 مولودًا جديدًا بالإضافة إلى 193 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الداخلية في إحصائية أصدرتها، الأحد، بأن عدد المواليد الذكور يُقدَّر بـ 1454 مولودًا؛ بنسبة 52.3%، في حين بلغت نسبة المواليد الإناث 47.7% بواقع 1321 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجّلت 952 مولودًا جديدًا، فيما سجّلت داخلية مديرية خان يونس 503 مواليد، و520 مولودًا بمكاتب داخلية الشمال، بالإضافة لـ 404 بداخلية الوسطى، في حين سجلت مديرية داخلية رفح 396 مولودًا جديدًا.

وحول إحصائيات الوفيات، ذكرت الأحوال المدنية أن مكاتبها بمحافظات قطاع غزة سجّلت 193 حالة وفاة خلال يونيو، بمعدل 137 حالة للذكور بنسبة 70.9%، مقابل 56 حالة وفاة للإناث بنسبة 29.1%.

وكان قطاع غزة قد سجّل في مايو/ أيار المنصرم 1701 مولود جديد، بالإضافة إلى 159 حالة وفاة، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية والأمن الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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