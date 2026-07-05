البرازيل في مواجهة النرويج: موعد المباراة والقنوات الناقلة في كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم، 5 يوليو 2026، نحو ملعب "ذا إنيرجي أرينا" (The Energy Arena)، حيث يترقب الملايين مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخب البرازيلي ونظيره النرويجي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

يدخل "السيليساو" البرازيلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الأدوار السابقة، باحثاً عن مواصلة رحلة البحث عن اللقب الغالي، بينما يسعى المنتخب النرويجي لتقديم أداء بطولي أمام العملاق البرازيلي وإحداث مفاجأة في البطولة. وتعتبر هذه المباراة فرصة مثالية للجماهير لمتابعة مهارات نجوم المنتخب البرازيلي الذين يقدمون أداءً لافتاً في البطولة الحالية.

تفاصيل المباراة

* التاريخ: 5 يوليو 2026

* توقيت انطلاق صافرة البداية: 23:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن، والساعة 21:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

* الملعب: ذا إنيرجي أرينا (The Energy Arena)

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير الرياضية متابعة أحداث هذه المواجهة النارية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر القنوات التالية:

* beIN Sports MENA Max 1

* beIN Sports MENA Max 3

استعدادات الفريقين

يعتمد المنتخب البرازيلي في هذه النسخة على مزيج من الخبرة والشباب، حيث أظهر الفريق توازناً كبيراً في الجانب الهجومي والدفاعي خلال المباريات الماضية. وعلى الجانب الآخر، تراهن النرويج على الانضباط التكتيكي ومحاولة استغلال المساحات لتهديد المرمى البرازيلي، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

كيف تتوقع أن تنتهي هذه القمة الكروية المثيرة بين البرازيل والنرويج، وهل تمتلك النرويج القدرة على إيقاف قطار "السامبا" في المونديال؟





المصدر / فلسطين أون لاين