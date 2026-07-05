مستوطنون يحرقون مطعماً جنوب نابلس ويصعدون اعتداءاتهم في القدس والخليل

صعّد المستوطنون، الأحد، اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث أحرقوا مطعماً جنوب نابلس، واقتحموا تجمعاً بدوياً شرق القدس، واعتدوا على مسكن في مسافر يطا جنوب الخليل.

ففي محافظة نابلس، أحرق مستوطنون، مطعماً يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب المحافظة، في المنطقة القريبة من جامعة الزيتونة، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وصاحب المطعم، يعقوب عويس، إن المستوطنين اقتحموا المطعم، وحطموا أبوابه، وسرقوا مبلغاً مالياً من داخله، قبل أن يضرموا النار فيه، ما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وأضاف أن المطعم كان يقدم خدماته لطلبة الجامعة، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عن إحراقه تُقدّر بنحو مليون شيقل.

وفي القدس المحتلة، اقتحم أحد المستوطنين، تجمع الكعابنة "الكسارات" قرب بلدة عناتا شرق المدينة، وأطلق أغنامه بين مساكن المواطنين في اعتداء استفزازي استهدف التجمع البدوي وسكانه.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطن تعمد التجول بأغنامه بين منازل المواطنين، ومواصلة استفزاز الأهالي وممارسة العربدة بحقهم، إضافة إلى عرقلة حركة السكان ومنعهم من الدخول إلى التجمع أو الخروج منه، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف التجمعات البدوية شرق القدس.

وفي جنوب الخليل، اقتحم مستوطنون مسكناً للمواطن محمد الجبارين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، واستفزوا أفراد العائلة قبل أن يقطعوا خط الكهرباء المغذي للمسكن.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن المستوطنين تعمدوا تخريب كابل الكهرباء، في سياق الاعتداءات المتكررة التي تشهدها مناطق مسافر يطا، والتي تستهدف المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات الرامية إلى التضييق على السكان ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم.