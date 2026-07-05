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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية

05 يوليو 2026 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خمسة مواطنين من محافظتي نابلس وجنين، تزامنًا مع اقتحامات واسعة طالت عدة بلدات ومناطق في محافظة بيت لحم.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة برقة شمال غرب المدينة، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: محمد رائد ياسين، وفادي أبو عمر، وخالد مسعد، ويحيى الحج حمد.

وفي جنين، اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون"، الشاب طارق ماهر زكارنة، بعد اقتحام شارع نابلس في المدينة ومحاصرة عمارة سكنية قبل مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق وبلدات، شملت العبيدية، وزعترة، والشواورة، ودار صلاح، ومدينة بيت ساحور شرقًا، إضافة إلى مدينة بيت جالا وبلدة الدوحة غربًا.

كما داهمت منزل المواطن أبو عيسى الحروب، وهو تاجر مجوهرات، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات خلال الاقتحامات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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