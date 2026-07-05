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فرنسا تتأهل وتضرب موعدا متجددا مع المغرب في نسخة ثانية تواليا

05 يوليو 2026 . الساعة 04:44 بتوقيت القدس
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لاعبو فرنسا يحتفلون بالهدف

ضربت فرنسا موعدا مع المغرب في ربع نهائي مونديال 2026، إثر تغلبها على باراغواي العنيدة بهدف يتيم في دور الـ16 في فيلادلفيا.

وسجّل قائدها كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (70)، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة بالتساوي في صدارة ترتيب الهدّافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما قلّص الفارق مع الأخير في قائمة الهدّافين التاريخيين لكأس العالم (20 مقابل 19).

وستعيد المباراة المقبلة بين فرنسا والمغرب إلى الأذهان مواجهتهما في نصف نهائي مونديال قطر عام 2022، حينها ودع منتخب "أسود الأطلس" المنافسة على البطولة بعد خسارته بهدفين نظيفين.

ودخل المنتخب الفرنسي إلى اللقاء الذي أقيم في فيلادلفيا وسط درجة حرارة مرتفعة بلغت 38 درجة مئوية، متسلحا بأحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة، لكنّ منافسه الباراغواي أظهر جهوزية عالية للاستبسال في خط الدفاع معتمدا على خطة 5-4-1 المتحفظة.

وتسلح "لا ألبييروخا" بمعنويات عالية بعد إقصاء ألمانيا بطلة العالم أربع مرات في دور الـ32 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

المصدر / وكالات
#كأس العالم #مونديال 2026 #المنتخب الفرنسي #أسود الأطلس

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