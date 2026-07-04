هآرتس: بن غفير يلغي زيارته إلى نيويورك خشية الاحتجاجات والملاحقة القانونية

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ألغى زيارة كانت مقررة إلى مدينة نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، وسط مخاوف من احتجاجات ضده ومطالبات باعتقاله والتحقيق معه.

ونقلت الصحيفة السبت، عن مصادر في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أن قرار إلغاء الزيارة جاء عقب تقديرات أمنية وسياسية أشارت إلى احتمال تعرض بن غفير لاحتجاجات واسعة خلال وجوده في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد الضغوط القانونية المرتبطة بدعوات لملاحقته قضائياً على خلفية مواقفه وسياساته.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بإلغاء الزيارة، دون أن يصدر مكتب بن غفير توضيحاً رسمياً مفصلاً بشأن أسباب القرار.

وفي السياق، رحبت مؤسسة هند رجب بإلغاء الزيارة، معتبرة أن الخطوة تعكس أثر الجهود التي تبذلها، إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين قانونياً أمام الجهات القضائية الدولية.