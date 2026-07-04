فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لا يتوقع النجاة .. تحذير حقوقي من خطر داهم على حياة الطبيب أبو صفية

الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لليوم الـ14

الصراع مع إيران يعزز الطلب على الطاقة والمعادن

حماس لـ"قيادة السلطة": إعادة بناء النظام السياسي تتطلب قرارات توافقية

شهيد ومصابون في قصف مسيرة إسرائيلية على حي الزيتون

رئيس فريق التحقيق بوثيقة "جدار أريحا" يقرّ: فشلنا في فهم حماس

تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين في غزة

"ملفات إبستين وميلانيا وماسك".. الكتاب الأكثر مبيعا في أمريكا

لجنة المتابعة تجدد رفضها مشروع "الخدمة المدنية": يعزز سياسات الأسرلة

خلافات إسرائيلية حادة حول موازنة علاج 90 ألف جندي مصاب جسديا ونفسيا

الأورومتوسطي يحذر من تصفية الطبيبين أبو صفية والهمص

04 يوليو 2026 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
...
الطبيبان الهمص وأبو صفية

حذر مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان د. رامي عبده، من محاولة الاحتلال الإسرائيلي تصفية الطبيبين المعتقلين في سجونه حسام أبو صفية ومروان الهمص.

وقال عبده عبر حسابه في "إكس"، اليوم السبت، إن حياة الطبيب حسام أبو صفية في خطر وهناك مخاوف حقيقة من تصفيته جسديًا وفق آخر معلومات من محاميه.

وأفاد بأنه وفق المعلومات المتوفرة لدي المرصد الأورومتوسطي يتعرض أيضا الطبيب الهمص لجولات تعذيب يومية أوقفت قلبه وتتعرض حياته لخطر فوري.

وأكد أن المرصد الأورومتوسطي طلب اليوم زيارات عاجلة للطبيبين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واعتقل الاحتلال أبو صفية الذي كان مديرًا لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، في ديسمبر 2024.

بينما اختطف الطبيب الهمص بواسطة قوة خاصة في 21 يوليو/ تموز الماضي، وهو مدير مستشفى أبو يوسف النجار، والمكلف بإدارة المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، خلال قيامه بمهمة طبية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / جنيف/ فلسطين أون لاين:
#سجون الاحتلال الإسرائيلي #الطبيب حسام أبو صفية #الطبيب مروان الهمص

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة