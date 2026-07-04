الأورومتوسطي يحذر من تصفية الطبيبين أبو صفية والهمص

حذر مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان د. رامي عبده، من محاولة الاحتلال الإسرائيلي تصفية الطبيبين المعتقلين في سجونه حسام أبو صفية ومروان الهمص.

وقال عبده عبر حسابه في "إكس"، اليوم السبت، إن حياة الطبيب حسام أبو صفية في خطر وهناك مخاوف حقيقة من تصفيته جسديًا وفق آخر معلومات من محاميه.

وأفاد بأنه وفق المعلومات المتوفرة لدي المرصد الأورومتوسطي يتعرض أيضا الطبيب الهمص لجولات تعذيب يومية أوقفت قلبه وتتعرض حياته لخطر فوري.

وأكد أن المرصد الأورومتوسطي طلب اليوم زيارات عاجلة للطبيبين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واعتقل الاحتلال أبو صفية الذي كان مديرًا لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، في ديسمبر 2024.

بينما اختطف الطبيب الهمص بواسطة قوة خاصة في 21 يوليو/ تموز الماضي، وهو مدير مستشفى أبو يوسف النجار، والمكلف بإدارة المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، خلال قيامه بمهمة طبية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / جنيف/ فلسطين أون لاين: