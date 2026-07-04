تجمع لمجابهة التطبيع يطالب بمقاطعة وحذف تطبيق "365Scores"

جدد تجمع "أتحرك لمجابهة التطبيع" دعوته إلى مقاطعة وحذف تطبيق "365Scores"، بالتزامن مع انشغال ملايين المشجعين الأردنيين والعرب بمتابعة مباريات كأس العالم، داعياً إلى عدم تحويل متابعة البطولة إلى بوابة للتطبيع، والتوجه نحو البدائل الرياضية المجانية.

وأوضح التجمع، في بيان صدر عنه السبت، أنه يواصل، إلى جانب العديد من حركات المقاطعة العربية، الدعوة إلى مقاطعة التطبيق وحذفه، مشيراً إلى أن "365Scores" تابع لشركة "إسرائيلية" المنشأ والإدارة، وتتخذ من تل أبيب مقراً رئيسياً لعملياتها، داعياً كذلك إلى الامتناع عن استخدام التطبيق وموقعه الإلكتروني وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد التجمع أن متابعة الرياضة لا ينبغي أن تكون على حساب الموقف الأخلاقي والوطني الرافض للتطبيع، مشدداً على أهمية مقاطعة مختلف منصات التطبيق والاعتماد على بدائل رياضية مجانية لمتابعة نتائج ومباريات البطولة.

وأشار البيان إلى أن حملات المقاطعة العربية التي استهدفت التطبيق خلال السنوات الماضية أسهمت في كشف ارتباطاته، كما دفعت عدداً من الجهات والشخصيات الرياضية العربية إلى إنهاء تعاونها معه، معتبراً أن ذلك يعكس أهمية الضغط الشعبي ودوره في مواجهة التطبيع.

المصدر / وكالات