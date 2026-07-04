علماء فلسطين تحذر من تصاعد استهداف "إسرائيل" لشعائر الإسلام ومقدساته

حذّرت هيئة علماء فلسطين من تصاعد سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى استهداف شعائر الإسلام ومقدساته، مؤكدة أن الاعتداءات لم تعد تقتصر على الإنسان والأرض، بل امتدت لتشمل الرموز الدينية والهوية الإسلامية بشكل مباشر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أن التطورات الأخيرة تكشف عن مرحلة جديدة من الانتهاكات تستهدف الشعائر الإسلامية بصورة متزايدة، مشيرة إلى أن مشاريع تقييد رفع الأذان، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وتسريع عمليات تهويد المسجد الإبراهيمي، تعكس اتجاهاً يستهدف المظاهر التعبدية للإسلام وليس فقط الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ سلسلة من الإجراءات والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية، لافتة إلى تدمير ما يقارب ألف مسجد في القطاع منذ بدء الحرب، إضافة إلى توثيق حوادث حرق وتمزيق وتدنيس للمصاحف، والإساءات العلنية لمقام النبي محمد داخل المسجد الأقصى خلال مسيرات للمستوطنين، فضلاً عن إحراق عدد من المساجد في الضفة الغربية، إلى جانب المضي في مشروع تقييد رفع الأذان بعد إقراره بالقراءة التمهيدية في كنيست الاحتلال.

ودعت الهيئة إلى تحرك عملي واسع لمواجهة هذه الانتهاكات، مطالبة الدول الإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه فلسطين ومقدساتها، والعمل على وقف مسارات التطبيع، وتعزيز صمود الفلسطينيين، ودعم جهود إعادة إعمار المساجد المتضررة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: