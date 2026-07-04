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موعد مباراة كندا والمغرب في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

04 يوليو 2026 . الساعة 16:31 بتوقيت القدس
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موعد مباراة كندا والمغرب في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو مواجهة حاسمة تجمع بين منتخبي كندا والمغرب، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. يدخل المنتخبان اللقاء وعينهما على تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في المضي قدماً نحو الأدوار المتقدمة من المونديال، في مباراة ينتظر أن تشهد ندية وتنافسية عالية بين الفريقين.

توقيت مباراة كندا والمغرب في كأس العالم 2026

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تقام المباراة اليوم الموافق 4 يوليو 2026، وذلك وفقاً للتوقيت التالي:

 * الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

 * الساعة 18:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة كندا والمغرب

لضمان متابعة المواجهة لحظة بلحظة، تم تخصيص قنوات beIN Sports لنقل أحداث المباراة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

 * beIN Sports MENA Max 1

 * beIN Sports MENA Max 3

كما يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر تطبيقات البث الرقمي التابعة للشبكة، مما يوفر تجربة مشاهدة مرنة ومباشرة عبر الإنترنت.

تعد هذه المواجهة اختباراً حقيقياً للطموحات، حيث يسعى كل منتخب لاستغلال نقاط قوته والخروج ببطاقة التأهل أو تعزيز مركزه في الترتيب العام.

بناءً على الأداء الأخير للمنتخبين في البطولة، من في رأيك سيكون الفائز في هذه المباراة ويتمكن من حسم النتيجة لصالحه؟

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المصدر / فلسطين أون لاين
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