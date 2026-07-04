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سيناتور أسترالي: "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب في غزة

04 يوليو 2026 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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السيناتور الأسترالي ديفيد بوكوك

اتهم السيناتور الأسترالي ديفيد بوكوك الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، مؤكدًا أن حجم المأساة في غزة غير مسبوق.

وقال السيناتور بوكوك في تصريحات له خلال جلسة لمجلس الشيوخ: إن جنود جيش الاحتلال يتعمّدون إطلاق النار على أطراف الأطفال، و"كأن الأمر لعبة للتدرب على إصابة الأهداف"، واصفًا ما يجري بأنه "رعب لا مثيل له".

وتحدث عما أفضى إليه تحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في غزة، مشيرًا إلى تقرير صادر في 18 حزيران/يونيو 2024 من اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.

وأضاف أن قوات الاحتلال قتلت نحو 20 ألف طفل فلسطيني، داعيًا بلاده إلى فرض عقوبات ضد دولة الاحتلال، وفرض حظر أسلحة على "تل أبيب"، واتخاذ إجراءات إضافية ضد ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت دولة الاحتلال أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

المصدر / كانبرا/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #الإبادة الجماعية #السيناتور الأسترالي ديفيد بوكوك

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