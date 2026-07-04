فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير عبري يكشف: كيف يدعم الاحتلال الميليشيات العميلة في غزة؟

استطلاع إسرائيلي: 58% يرفضون استمرار نتنياهو وتقييمات سلبية لجميع وزرائه

سلطة الطاقة تعلن تعرفة الكهرباء للمولدات التجارية في قطاع غزة

خلال 48 ساعة.. 16 شهيدًا و16 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة

إيران تحذر بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز

الدكتور عمر فروانة زرع الأمل في آلاف الأسر قبل أن تغتاله الحرب

القدومي: إيران تؤكد لحماس أن غزة ستبقى في صدارة أولوياتها

عمليات نسف وقصف مدفعي.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

حسام حسن: أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا

الاحتلال يعتقل شابين من نابلس ويقتحم طوباس وعقابا ومخيم الفارعة

تقرير عبري يكشف: كيف يدعم الاحتلال الميليشيات العميلة في غزة؟

04 يوليو 2026 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال يزود هذه الميليشيات بمساعدات يتم إسقاطها عبر طائرات مسيّرة

كشفت معلومات نشرها موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، كيف أن الاحتلال الإسرائيلي يقدم الدعم للميليشيات العميلة المتعاونة معه في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، السبت، أن الدعم يشمل المساعدات الإنسانية والإسناد اللوجستي والتنسيق الميداني، وذلك في إطار الهجمات العسكرية التي تنفذها ضد السكان المدنيين والمقاومة في غزة.

وبحسب التقرير، فإن جيش الاحتلال يزود هذه الميليشيات بمساعدات يتم إسقاطها عبر طائرات مسيّرة، وتضم مواد غذائية ومياه وسجائر، إلى جانب صناديق مغلقة تحتوي على محتويات لم يُكشف عنها.

وأشار التقرير إلى أن عناصر من تلك المجموعات يتولون توزيع هذه المساعدات على أنفسهم باستخدام مركبات ميدانية.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال نقل جوًا عدداً من عناصر هذه الميليشيات من مناطق التمركز شرق قطاع غزة إلى مستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج، في خطوة تعكس مستوى التنسيق القائم بين الطرفين.

كما أفاد التقرير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم هذه المجموعات المتعاونة، التي أطلقت على نفسها اسم "القوات الشعبية"، في تنفيذ مهام ميدانية أثناء الحرب على غزة، من بينها ملاحقة عناصر المقاومة داخل الأنفاق، واستدراجهم إلى كمائن نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن ضابط استخبارات سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خدم في فرقة غزة قوله: "عندما تنفذ الميليشيات عمليات ضد حماس، نكون حاضرين لمراقبتهم، وأحيانًا لتقديم المساعدة"، في إشارة لتعون هذه المليشيات مع الاحتلال واستخدامها لتنفيذ مهمات بدلًا من جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #مليشيات #رفح #حرب غزة #المليشيات العميلة #مليشيات أبو شباب #مليشيات الدهيني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة