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سلطة الطاقة تعلن تعرفة الكهرباء للمولدات التجارية في قطاع غزة

04 يوليو 2026 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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سلطة الطاقة بغزة تحدد تعرفة الكيلوواط للمولدات التجارية بـ 25 شيكلاً

 أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، للمواطنين في قطاع غزة أن الحد الأقصى لبيع الكيلواط/ ساعة للمواطن هو 25 شيكلًا فقط.

وقالت سلطة الطاقة في بيان صحفي، السبت، إن هذا الإعلان يأتي في إطار دورها في تنظيم عمل المولدات التجارية وضبط أسعار البيع وتحديثها الدوري الذي يراعي تكاليف التشغيل الواقعية في ظل الظروف الحالية.

وأشارت إلى أنه يتم تحديث سعر البيع كل أسبوعين تماشيًا مع أسعار الوقود والزيوت والصيانة والتكاليف التشغيلية المختلفة بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وأوصت جميع المشتركين مع دخول فصل الصيف، وزيادة الاستهلاك، باتخاذ تدابير الأمن والسلامة في تمديد الشبكات واستخدام الكهرباء.

ودعت إلى استخدام أمان الحياة حتى في المخيمات الإيواء، وإلى استخدام قاطع أمان مناسب لحجم الاستهلاك، واستخدام كوابل ذات مقاطع مناسبة للاستهلاك لتلافي التيارات العالية ونشوب الحرائق.

وأهابت "سلطة الطاقة"، بأصحاب المولدات التجارية بضرورة الالتزام بالتسعير الرسمي وتعليمات سلطة الطاقة المتعلقة بالخدمة والتقيد بإجراءات الأمن والسلامة في تمديد الشبكات وتوصيل الخدمة المشتركين، خاصةً في المخيمات.

ونبهت إلى أنها تستقبل شكاوى المواطنين فيما يتعلق بهذه التعليمات مباشرة إلى وحدة تنظيم الكهرباء في سلطة الطاقة من خلال هذا الرابط الإلكتروني.

وكانت شركة توزيع كهرباء غزة أعلنت في وقت سابق، أن القطاع حُرم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من نحو 2.1 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، مقدّرةً خسائرها الأولية بأكثر من 728 مليون دولار جراء التدمير الممنهج للبنية التحتية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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