القدومي: إيران تؤكد لحماس أن غزة ستبقى في صدارة أولوياتها

أكد ممثل حركة حماس في طهران، خالد القدومي، أن المسؤولين الإيرانيين جددوا خلال لقاءاتهم مع وفد قيادة الحركة تأكيدهم أن قطاع غزة سيبقى في صدارة أولويات الجمهورية الإسلامية، وأن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية التي تحظى باهتمام القيادة والشعب الإيراني.

وقال القدومي، في تصريحات صحفية، إن المسؤولين في إيران شددوا على أن غزة، بصمودها وتضحيات شعبها، تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مؤكدين أن أي سلام حقيقي ومستدام في الإقليم لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.

وأوضح أن وفد حركة حماس لمس خلال اللقاءات موقفًا إيرانيًا ثابتًا يؤكد استمرار الدعم السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني، وأن غزة ستبقى حاضرة في مختلف المحافل واللقاءات الرسمية، ولن تغيب عن أولويات الجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن الرسائل التي حملتها اللقاءات أكدت استمرار الدعم السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني، وأن غزة ستبقى حاضرة في وجدان الأمة وفي حسابات القوى الداعمة للحقوق الفلسطينية، باعتبارها عنوانًا للصمود والكرامة، وضمانة لأي سلام عادل ومستقر في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين