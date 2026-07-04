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الاحتلال يعتقل شابين من نابلس ويقتحم طوباس وعقابا ومخيم الفارعة

04 يوليو 2026 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، شابين خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المدينة، قبل أن تعتقل الشابين عوني الشخشير وإبراهيم الفينو، وتقتادهما إلى جهة مجهولة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها، إلى جانب مخيم الفارعة جنوب المحافظة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انسحبت من المناطق المستهدفة دون الإبلاغ عن تنفيذ أي اعتقالات أو تسجيل إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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