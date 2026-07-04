بشق الأنفس.. كولومبيا تحبط غانا وتكمل عقد المتأهلين لدور الـ16

أكمل منتخب كولومبيا عقد المتأهلين لدور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب فوزه الصعب على منتخب غانا 1-0، صباح اليوم السبت في ختام منافسات دور الـ32 الإقصائي.

وتقمص جون أرياس دور البطولة في المباراة، التي أقيمت بمدينة كانساس سيتي، بنجاحه في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14.

وضرب منتخب كولومبيا موعدا مع منتخب سويسرا في دور الـ16 يوم السابع من يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد فوز المنتخب الأوروبي على منتخب الجزائر بهدفين نظيفين.

وأصبح هذا هو الفوز الخامس لمنتخب كولومبيا على أحد المنتخبات الأفريقية بكأس العالم، والثاني خلال النسخة الحالية للبطولة، مقابل خسارة وحيدة، لكنه كان انتصاره الأول على فرق القارة السمراء في الأدوار الإقصائية.

وقبل تلك المواجهة، تلقى منتخب كولومبيا هزيمته الوحيدة أمام منتخبات أفريقيا بالمونديال في نسخة المسابقة عام 1990 أمام منتخب الكاميرون، حينما خسر 1-2 أمام منتخب الأسود غير المروضة في الوقت الإضافي.

من جانبه، بات منتخب غانا، ثامن الفرق الأفريقية التي ودعت المونديال الحالي، بعد منتخبات جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والسنغال والرأس الأخضر والجزائر، التي خرجت من المسابقة من دور الـ32، فيما كان منتخب تونس أول المودعين من منتخبات القارة السمراء للمونديال الحالي من مرحلة المجموعات.

وباتت الآمال الأفريقية في البطولة معقودة على منتخبي المغرب ومصر، اللذين أصبحا ممثلا القارة الوحيدين في دور الـ16، عقب فوزهما على هولندا وأستراليا على الترتيب بركلات الترجيح.

ويلعب المغرب مع كندا مساء السبت في دور الـ16، بينما تلتقي مصر مع حاملة اللقب الأرجنتين، مساء الثلاثاء في الدور نفسه.

وصعد منتخب كولومبيا، الذي يشارك للمرة السابعة في كأس العالم، للأدوار الإقصائية بالمونديال الحالي، بعدما تربع على قمة ترتيب المجموعة الـ11 برصيد 7 نقاط، حيث افتتح لقاءاته بالفوز 3-1 على أوزبكستان، وعلى الكونغو الديمقراطية 1-0، فيما تعادل بدون أهداف مع منتخب البرتغال.

من جانبه، تأهل منتخب غانا، الذي يسجل ظهوره الخامس في المسابقة، لمرحلة خروج المغلوب، بعدما تواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

واحتل المنتخب الغاني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الـ12، حيث استهل مشواره في المسابقة بفوز صعبر على بنما 1-0 في الجولة الافتتاحة، ثم فرض التعادل بدون أهداف على منتخب إنكلترا بالجولة الثانية، قبل أن يخسر أمام منتخب كرواتيا 1-2 بالجولة الأخيرة، ليحصل على المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

يشار إلى أن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها المنتخب الغاني أمام منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، دون أن يحقق أي فوز أو تعادل أمامها في كأس العالم.

المصدر / وكالات