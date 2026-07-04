عمليات نسف وقصف مدفعي.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات تفجير ونسف للمباني، إلى جانب القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت تفجيرًا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما تواصلت عمليات نسف المباني في المناطق الشرقية للمدينة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في الأجواء الغربية لخان يونس.

وفي رفح جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية للمدينة، وأطلقت قنابل إنارة غربيها، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مدينة غزة، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي.

المصدر / فلسطين أون لاين