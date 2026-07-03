بسبب الحر .. 2025 حالة وفاة في فرنسا خلال أسبوع

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال أسبوع من 22 إلى 28 حزيران/ يونيو الماضي، وبنسبة 62% في باريس وحدها، وذلك في ذروة موجة الحر الاستثنائية التي ضربت البلاد.

وأفادت وكالة الصحة العامة في تقرير جديد، اليوم الجمعة، عن زيادة قدرها 29,1%، أي ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق، مشيرة إلى أنّ هذا الرقم "أقل من الواقع".

ويستند تقدير عدد الوفيات إلى شهادات الوفاة الإلكترونية، التي تمثل ما يزيد قليلا عن نصف الوفيات في البلاد.

وتعكس نسبة الـ30%، حجم التداعيات الصحية لموجة الحر التي ضربت فرنسا لمدة عشرة أيام تقريبا، وتخلّلتها ثلاثة أيام شهدت أعلى درجات حرارة تم تسجيلها في البلاد على الإطلاق.

ويبرز هذا الاتجاه بشكل خاص في منطقة إيل دو فرانس (منطقة باريس)، حيث ارتفعت الوفيات بأكثر من 62% الأسبوع الماضي. وقد سُجّل ارتفاع مماثل في منطقة بايي دو لا لوار (غرب فرنسا).

وقالت وزيرة الصحة ستيفاني في حديث صحفي، "الأمر المهم للغاية هو أنّه ضمن هذه الوفيات البالغ عددها 2025 حالة، هناك زيادة بنسبة 91% من الوفيات في المنزل مقارنة بالأسبوع السابق".

وتسبّبت موجة الحر التي ضربت فرنسا في نهاية حزيران/ يونيو في ظروف غير محمولة في الكثير من المباني والمنازل، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشهدت المتاجر الخميس تدافعا ومشاجرات، بعد طرح 200 ألف مروحة ومكيّف هواء للبيع.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: