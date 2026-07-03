حماس ترحب بقرار الكنيسة المشيخية: الحرب على غزة إبادة جماعية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالقرار الصادر عن الكنيسة المشيخية الأمريكية، الذي اعتبر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ترقى إلى إبادة جماعية، ودعا إلى حظر توريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي ومقاطعته.

وعدت حماس، في بيان، اليوم الجمعة، هذا القرار موقفا منسجما مع قيم العدالة والإنسانية، ويعبّر عن مسؤولية أخلاقية في مواجهة الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن هذا الموقف المتقدم يأتي في ظل مواصلة حكومة الاحتلال الفاشية حربها ضد المدنيين الأبرياء في غزة، وتنصّلها من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وحالة التقاعس الدولي عن محاسبتها على جرائم مروّعة يندى لها الجبين استهدفت شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه، ودمّرت بناه التحتية المدنية كافة بما فيها المساجد والكنائس.

وثمّنت دعوة الكنيسة المشيخية الأمريكية إلى اتخاذ قرارات وإجراءات تسهم في وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع.

ودعت حماس جميع المؤسسات الدينية والسياسية إلى التحرّك العاجل لإغاثة شعبنا في القطاع، وفضح مخططات حكومة مجرم الحرب نتنياهو الرامية إلى استمرار الإبادة، والعمل على محاسبته وقادة الكيان الإرهابي على جرائمهم ضد الإنسانية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: