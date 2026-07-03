إصابة جندي إسرائيلي باشتباك مع حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد أفراده بجروح خطيرة، في اشتباك مع مقاتلي حزب الله بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان الجمعة، إن جندي احتياط أصيب بجروح خطيرة الخميس، في اشتباكات جنوبي لبنان.

بدوره، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري، إنه استنادا إلى تحقيق للجيش، فإن الاشتباك وقع أثناء “عمليات” للواء المدرع 679 بالمنطقة، حيث أطلق مسلح من حزب الله النار على القوات المتوغلة، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة.

وأضاف الموقع أن الجيش قصف مبنى ادعى تحصن المسلح فيه، فضلا عن قصف مناطق أخرى مجاورة، وأشار إلى مواصلة "تمشيط المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين